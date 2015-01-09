焦点：英国乐购大刀阔斧开展整顿 拟削减半数资本支出并出售资产

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
路透伦敦1月8日 - 英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)周四表示，将削减成本并出售资产，以弥补降价损失并改善财务情况。公司数年来市场份额不断流失，又爆出一宗会计丑闻，新老板为此制定出应对计划。
公司执行长Dave Lewis周四说，计划将资本支出减少一半，取消派息，并考虑出售数据采集业务Dunnhumby、精简公司办公地点，并终止最终薪金退休金计划(final salary pension scheme)以节约现金。乐购从联合利华(Unilever)(ULVR.L)挖来Lewis，希望他能带领公司走出这场创立96年来最大的危机。
Lewis还任命Matt Davies为乐购英国业务主管，后者以帮助自行车-汽车零件零售商Halfords(HFD.L)扭转颓势而负有盛名。另外Lewis表示，乐购将把旗下约380个品牌产品的价格平均调降25%，缩小其和折扣商店Aldi and Lidl以及沃尔玛旗下Asda的定价差距。
乐购公布上述计划后，评级机构穆迪将该公司短期评级降至“非优质”或垃圾等级。
“我们已调降乐购评级，因预计英国零售市场结构性转变将持续挑战该公司的业务表现，”专责乐购评级的分析师Sven Reinke说。
惠誉则维持其BBB-评级不变，较垃圾级高出一个级距。
乐购周四股价大涨15%，创下1988年以来最大单日涨幅。股东也因为公司未要求他们掏更多现金而松了一口气，对于圣诞销售成绩降幅小于预期感到欣喜。由于乐购公布圣诞节销售强劲提振零售股攀升，欧洲股市周四劲涨。
Lewis强调，乐购手上流动资金及融资来源“非常稳固”。
他说，“绝对没有火速抛售乐购资产的需求。”
部分分析师称，乐购可能需要抛售或分拆部分亚洲或东欧事业，藉以筹措现金。
财务长Alan Stewart表示，关于发行新股一事，公司虽然不会说永远不这么做，但这将会是最后的招数。
Lewis强调，他这些提案只是一个开始，接下来将会有进一步的提案。
乐购净债务为75亿英镑(113亿美元)，股本则为168亿英镑，因此Lewis表示公司必须加以缩减。
乐购下个会计年度将会把资本支出降至10亿英镑，同时关闭43家不赚钱的店铺，并取消49个已经规划好的开发案；该公司2008-09年间的资本支出逼近50亿英镑。
Lewis指出，在关闭位于伦敦北边Cheshunt总部办公室、以及停止现有的养老金计画之后，每年成本将可减少约2.5亿英镑。
他拒绝提出可能裁员的数字。
Lewis称乐购将会把重点放在价格，除了压低价格外还要使之更为简易明了，同时也将减少混淆消费者和供应商视听的促销活动。
乐购称已经聘请高盛(GS.N)为旗下Dunnhumby寻找方案，可能的作法包括股票上市或加以出售。分析师对这部分业务的估值在100万至20亿英镑不等。
该公司表示，已经将数码娱乐服务Blinkbox及乐购宽频(Tesco Broadband)服务卖给了TalkTalk (TALK.L)，并未公布出售价格。(完)
(编译 李婷仪/张明钧; 审校 郑茵/于春红)
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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