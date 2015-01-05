乐购将大幅调整供应商合约并裁减员工--报载

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透伦敦1月4日 - 英国星期日泰晤士报报导，英国连锁超市业者--乐购(Tesco)(TSCO.L)周四将宣布大幅调整供应商合约并裁减员工，以期重建公司信誉；乐购去年四度发布获利预警且爆发会计丑闻。
该报引述高层消息人士指称，去年9月上任的执行长Dave Lewis打算取消依据回扣及罚金所订定供应商合约的复杂制度。
乐购拒绝予以置评。
乐购股价在2014年12月止当年大跌43%，反观富时100指数.FTSE则小跌2.7%。
该报指称，Lewis将把供应商合约转为着重销售量，若销量增加则将削减供应商的价格。
该报并指出，Lewis周四发布第三季度营运状况报告时，料将同时宣布大幅裁撤公司总部及地区办公室的员工。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。