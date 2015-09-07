乐购以61亿美元将旗下韩国业务出售给MBK牵头的一财团

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月7日 - 英国超市集团乐购(TSCO.L)周一表示，以40亿英镑(60.8亿美元)将旗下的韩国业务出售给私募公司MBK Partners牵头的财团。这是乐购出现财务困难以来，首笔重大资产处理。
乐购在声明中称，将海外最大业务Homeplus出售给由MBK牵头的一组投资者，其中包括加拿大退休金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)、公共部门退休金投资委员会(Public Sector Pension Investment Board)和淡马锡控股，所得资金将用来偿还债务。
乐购是全球第三大零售商，该公司由于国内市场问题接连发布获利预警，导致其信用评级被降至垃圾级别，之后一直在考虑处置资产。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。