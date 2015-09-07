乐购以61亿美元将旗下韩国业务出售给MBK牵头的一财团

路透伦敦9月7日 - 英国超市集团乐购(TSCO.L)周一表示，以40亿英镑(60.8亿美元)将旗下的韩国业务出售给私募公司MBK Partners牵头的财团。这是乐购出现财务困难以来，首笔重大资产处理。

乐购在声明中称，将海外最大业务Homeplus出售给由MBK牵头的一组投资者，其中包括加拿大退休金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)、公共部门退休金投资委员会(Public Sector Pension Investment Board)和淡马锡控股，所得资金将用来偿还债务。

乐购是全球第三大零售商，该公司由于国内市场问题接连发布获利预警，导致其信用评级被降至垃圾级别，之后一直在考虑处置资产。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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