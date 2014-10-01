英国个股：会计丑闻使乐购市值蒸发30亿英镑，监管机构展开调查

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
路透伦敦10月1日 - 英国金融监管机构对乐购 的会计丑闻发起全面调查，这起丑闻上月使乐购的市值蒸发掉30亿英镑(49亿美元)。
乐购在周三发布声明，称“将继续与英国金融市场行为监管局(FCA)和其他相关当局配合。”
乐购9月22日宣布，上半年获利虚报了2.5亿英镑，这实际上也是该公司两个月内发布的第三次获利预警。乐购是英国最大百货运营商，也是全球第三大零售商。
该公司对四名高管予以停职，并展开内部调查，还聘请了法务会计和律师。
虚夸获利进一步加深乐购的困境。
行业数据显示，乐购是英国业绩最差的“四大百货店”之一，其他三家包括沃尔玛(Wal-Mart)旗下的Asda，Sainsbury's 和Morrisons 。乐购市场份额由上年同期的30.2%下降至28.8%。
乐购在声明中称，在FCA进行调查之前，会计师事务所德勤已经在进行独立调查。
此外，英国议员可能也会审查该公司。一个议会委员会的主席上周表示，他可能想就会计丑闻盘问乐购的高管。
周三乐购的竞争对手--另一家超市运营商Sainsbury's下调了全年营收预测，因第二季业务急剧下滑。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)