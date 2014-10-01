英国个股：会计丑闻使乐购市值蒸发30亿英镑，监管机构展开调查

路透伦敦10月1日 - 英国金融监管机构对乐购 的会计丑闻发起全面调查，这起丑闻上月使乐购的市值蒸发掉30亿英镑(49亿美元)。

乐购在周三发布声明，称“将继续与英国金融市场行为监管局(FCA)和其他相关当局配合。”

乐购9月22日宣布，上半年获利虚报了2.5亿英镑，这实际上也是该公司两个月内发布的第三次获利预警。乐购是英国最大百货运营商，也是全球第三大零售商。

该公司对四名高管予以停职，并展开内部调查，还聘请了法务会计和律师。

虚夸获利进一步加深乐购的困境。

行业数据显示，乐购是英国业绩最差的“四大百货店”之一，其他三家包括沃尔玛(Wal-Mart)旗下的Asda，Sainsbury's 和Morrisons 。乐购市场份额由上年同期的30.2%下降至28.8%。

乐购在声明中称，在FCA进行调查之前，会计师事务所德勤已经在进行独立调查。

此外，英国议员可能也会审查该公司。一个议会委员会的主席上周表示，他可能想就会计丑闻盘问乐购的高管。

周三乐购的竞争对手--另一家超市运营商Sainsbury's下调了全年营收预测，因第二季业务急剧下滑。(完)