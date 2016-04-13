乐购第四季实现逾三年来首次季度营收增长

路透伦敦4月13日 - 英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)周三公布的业绩显示，该公司英国基本营收实现逾三年来的首次季度增长，表明该公司复苏势头增强。

乐购公布，截至2月27日的13周、即第四财季，其英国同店销售额增长0.9%，延续圣诞购物季持续六周的增长势头。

乐购还公布，其全年未剔除一次性项目的营业利润为9.44亿英镑(13亿美元)，略超过分析师预期的9.32亿英镑和2014-15财年的9.4亿英镑。

乐购称，在当前“充满挑战、面临通缩和不确定性的市场中”，为保持竞争力而持续对价格进行投资，或减缓利润改善的速度，特别是当前年度的上半年。(完)