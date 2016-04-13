乐购第四季实现逾三年来首次季度营收增长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月13日 - 英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)周三公布的业绩显示，该公司英国基本营收实现逾三年来的首次季度增长，表明该公司复苏势头增强。
乐购公布，截至2月27日的13周、即第四财季，其英国同店销售额增长0.9%，延续圣诞购物季持续六周的增长势头。
乐购还公布，其全年未剔除一次性项目的营业利润为9.44亿英镑(13亿美元)，略超过分析师预期的9.32亿英镑和2014-15财年的9.4亿英镑。
乐购称，在当前“充满挑战、面临通缩和不确定性的市场中”，为保持竞争力而持续对价格进行投资，或减缓利润改善的速度，特别是当前年度的上半年。(完)
(编译 孙国玉；审校 李春喜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。