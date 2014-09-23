英国个股：乐购爆出会计失误，下调获利展望并有四名高管停职

路透伦敦9月22日 - 受供应商合同会计失误影响，全球第三大零售商--乐购(Tesco) 对英国主管及另外三名高管作出停职处理，并在两个月内第三次下调获利展望，该公司再度遭到严重冲击。

消息人士称，公司对英国食品业务销售预测过于乐观。这也导致供应商在销售达到一定数量时的返利减少。

他们还称，会计帐目对于“浪费”和“损耗”的记录也有误。“浪费”即过期食品，“损耗”为被窃或不明原因短缺商品。

新执行长Dave Lewis加入前三天，在8月29日发布的获利预警中，乐购对上半年的获利高估了2.5亿英镑(4.085亿美元)，或23%。

Lewis对记者称，乐购的错误是一名“商业经理”发现的。他在周五为上半年财报作准备工作时发现这一问题，随后通知公司的法律顾问。

Lewis拒绝透露这名经理的名字，并表示，现在讲是否涉及诈骗为时尚早。乐购年中财报公布时间从10月1日推迟至10月23日。

乐购的审计公司PwC 拒绝置评，该公司自1983年以来一直为乐购提供审计服务。

Lewis称，进行调查时四名乐购员工被要求“回避”，但尚未被问责。

他拒绝透露他们的姓名。不过一名消息人士称，他们是英国总经理Chris Bush、英国财务总监Carl Rogberg，商务总监John Scouler和食品采购总监Matt Simister。

乐购委托新的咨询公司Deloitte 对该事件独立进行全面调查，与公司外部法律顾问公司Freshfields紧密合作。

乐购股价收低11.6%，至2.03英镑。其在英国的竞争对手Sainsbury's 和Morrisons 双双下跌近2%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)