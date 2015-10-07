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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 14:58 BJT

欧股业绩：英国乐购上半年利润下降逾一半，但维持全年展望不变

路透伦敦10月7日 - 英国最大的超市运营商乐购(Tesco) 周三公布，上半年利润下滑55%，显示出低价折扣业者对其财务状况造成的损害，并令人质疑执行长Dave Lewis的重整计划。

乐购国内业务交易量稳步改善，与最近市场数据一致，乐购维持全年业绩展望不变，但称市场仍具挑战性，如有必要将增加投资。

乐购称，截至8月29日的上半财年，未计一次性项目的营业利润为3.54亿英镑(5.40亿美元)，2014-15年上半年为7.79亿英镑。乐购还表示，将保留Dunnhumby数据业务。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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