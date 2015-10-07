欧股业绩：英国乐购上半年利润下降逾一半，但维持全年展望不变

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
路透伦敦10月7日 - 英国最大的超市运营商乐购(Tesco) 周三公布，上半年利润下滑55%，显示出低价折扣业者对其财务状况造成的损害，并令人质疑执行长Dave Lewis的重整计划。
乐购国内业务交易量稳步改善，与最近市场数据一致，乐购维持全年业绩展望不变，但称市场仍具挑战性，如有必要将增加投资。
乐购称，截至8月29日的上半财年，未计一次性项目的营业利润为3.54亿英镑(5.40亿美元)，2014-15年上半年为7.79亿英镑。乐购还表示，将保留Dunnhumby数据业务。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。