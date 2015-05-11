企业并购：英国零售商乐购拟出售旗下移动业务--金融时报

路透5月8日 - 据金融时报报导，知情人士称，英国零售商乐购(Tesco) 正与银行业者洽谈，准备出售旗下移动业务，以剥离非核心资产。

金融时报称，据传TalkTalk 和O2都是潜在买家之一。TalkTalk去年收购了乐购旗下电视服务业务Blinkbox。

报导还称，分析师预计，此项交易将获得欧盟监管部门的批准，但前提是同意向拥有同类品牌的竞争对手开放市场。

乐购和O2拒绝置评，此外未能在非工作时间联系上TalkTalk置评。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)