企业并购：英国零售商乐购拟出售旗下移动业务--金融时报

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月8日 - 据金融时报报导，知情人士称，英国零售商乐购(Tesco) 正与银行业者洽谈，准备出售旗下移动业务，以剥离非核心资产。
金融时报称，据传TalkTalk 和O2都是潜在买家之一。TalkTalk去年收购了乐购旗下电视服务业务Blinkbox。
报导还称，分析师预计，此项交易将获得欧盟监管部门的批准，但前提是同意向拥有同类品牌的竞争对手开放市场。
乐购和O2拒绝置评，此外未能在非工作时间联系上TalkTalk置评。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。