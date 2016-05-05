特斯拉计划2018年产量达到50万辆 比预期提前两年

图中为特斯拉Model S 汽车上的特斯拉公司标识，摄于2016年4月29日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透旧金山5月4日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)表示，将加速生产以满足市场对即将量产的通用型车型Model 3的强劲需求，但开支增加将使公司更难实现今年的盈利承诺。

特斯拉股价周三盘后涨逾5%至234.70美元。该公司表示今年有望交付8-9万辆电动车，并宣告要提前两年在2018年实现年产50万辆的目标。

特斯拉第一季净亏损扩大，不过业绩大致优于华尔街预期。

但该公司2016年资本开支将增加50%至22.5亿美元，并暗示可能需要进入资本市场融资，均突显出这家由伊隆-马斯克(Elon Musk)领导的矽谷企业面临的现金障碍。

“未来两年将产量提高四倍颇具挑战性，并且可能需要增加资本，但这是我们的目标，”特斯拉在公告中称。

Tigress Financial Partners的分析师Ivan Feinseth称，在提升产量的过程中，特斯拉难免经历成长的痛苦，但该公司的汽车“接近完美”。他给予特斯拉股票的评等是“中性”。

Ivan Feinseth称，“我会提出特斯拉需要大量资本，但汽车生产就是一个资本密集型的行业，以往(马斯克)融资都没有问题。”

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预计于2017年底生产的特斯拉Model 3轿车，在3月31日公诸于世后，已引起外界的很大兴趣。

CEO马斯克(Elon Musk)在电话会议中表示，特斯拉的“目标是在明年底前生产10-20万辆Model 3轿车。”

马斯克也表示，今天预订Model 3轿车的人，非常有可能在2018年拿到车。

不过对于特斯拉是否能够顺利、迅速转换为较高的生产量，部分分析师已表怀疑；因为该公司的Model X运动型车(运动休旅车，SUV)生产初期并不顺利。运用大量科技的Model X面临包括零件短缺，以及例如车门无法紧闭等品质方面的问题。

标准普尔全球市场信息分析师Efraim Levy表示，设定50万辆的生产目标，对特斯拉提出了非常高的要求。

特斯拉周三表示，制造部门的两名最高主管即将离职。

该公司表示，3月31日止的第一季净亏损扩大至2.823亿美元，合每股亏损2.13美元；上年同期为亏损1.542亿美元，或每股亏损1.22美元。

扣除项目的净亏损为每股0.57美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为每股亏损0.58美元。

营收则从9.399亿美元升至11.5亿美元。

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