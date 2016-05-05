特斯拉计划2018年产量达到50万辆 比预期提前两年

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透旧金山5月4日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)表示，将加速生产以满足市场对即将量产的通用型车型Model 3的强劲需求，但开支增加将使公司更难实现今年的盈利承诺。
特斯拉股价周三盘后涨逾5%至234.70美元。该公司表示今年有望交付8-9万辆电动车，并宣告要提前两年在2018年实现年产50万辆的目标。
特斯拉第一季净亏损扩大，不过业绩大致优于华尔街预期。
但该公司2016年资本开支将增加50%至22.5亿美元，并暗示可能需要进入资本市场融资，均突显出这家由伊隆-马斯克(Elon Musk)领导的矽谷企业面临的现金障碍。
“未来两年将产量提高四倍颇具挑战性，并且可能需要增加资本，但这是我们的目标，”特斯拉在公告中称。
Tigress Financial Partners的分析师Ivan Feinseth称，在提升产量的过程中，特斯拉难免经历成长的痛苦，但该公司的汽车“接近完美”。他给予特斯拉股票的评等是“中性”。
Ivan Feinseth称，“我会提出特斯拉需要大量资本，但汽车生产就是一个资本密集型的行业，以往(马斯克)融资都没有问题。”
欲查询特斯拉股价、营收和出货情况请参考：tmsnrt.rs/1kpNS9J
预计于2017年底生产的特斯拉Model 3轿车，在3月31日公诸于世后，已引起外界的很大兴趣。
CEO马斯克(Elon Musk)在电话会议中表示，特斯拉的“目标是在明年底前生产10-20万辆Model 3轿车。”
马斯克也表示，今天预订Model 3轿车的人，非常有可能在2018年拿到车。
不过对于特斯拉是否能够顺利、迅速转换为较高的生产量，部分分析师已表怀疑；因为该公司的Model X运动型车(运动休旅车，SUV)生产初期并不顺利。运用大量科技的Model X面临包括零件短缺，以及例如车门无法紧闭等品质方面的问题。
标准普尔全球市场信息分析师Efraim Levy表示，设定50万辆的生产目标，对特斯拉提出了非常高的要求。
特斯拉周三表示，制造部门的两名最高主管即将离职。
该公司表示，3月31日止的第一季净亏损扩大至2.823亿美元，合每股亏损2.13美元；上年同期为亏损1.542亿美元，或每股亏损1.22美元。
扣除项目的净亏损为每股0.57美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为每股亏损0.58美元。
营收则从9.399亿美元升至11.5亿美元。
特斯拉业绩图表：tmsnrt.rs/1kpNS9J
(完)
(编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张涛/白云)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。