特斯拉CEO称公司市值到2025年将比肩苹果 达到7千亿美元

2014年5月8日在加州拍到的一辆特斯拉的标识。 REUTERS/Robert Galbraith

路透底特律2月11日 - 特斯拉汽车(TSLA.O) CEO马斯克(Elon Musk)周三表示，特斯拉的增长轨道可使公司市值在2025年达到7千亿美元，与苹果(AAPL.O) 公司当下市值不相上下。

马斯克告诉分析师，特斯拉今年营收可增长至60亿美元，相比之下2014年营收为32亿美元。马斯克对特斯拉2025年的市值预期意味着，该公司年均营收增长要达50%，股票市盈率为20倍。

马斯克称，特斯拉售价35,000美元的Model 3电动车应将在2017年下半年投产，该款车型设计将不会如Model X跨界车般“大胆”，从而保证能够如期投产。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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