特斯拉CEO称公司市值到2025年将比肩苹果 达到7千亿美元

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透底特律2月11日 - 特斯拉汽车(TSLA.O) CEO马斯克(Elon Musk)周三表示，特斯拉的增长轨道可使公司市值在2025年达到7千亿美元，与苹果(AAPL.O) 公司当下市值不相上下。
马斯克告诉分析师，特斯拉今年营收可增长至60亿美元，相比之下2014年营收为32亿美元。马斯克对特斯拉2025年的市值预期意味着，该公司年均营收增长要达50%，股票市盈率为20倍。
马斯克称，特斯拉售价35,000美元的Model 3电动车应将在2017年下半年投产，该款车型设计将不会如Model X跨界车般“大胆”，从而保证能够如期投产。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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