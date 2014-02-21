特斯拉执行长证实曾与苹果对话 但无交易可能-彭博

路透底特律2月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)执行长ElonMusk周四向彭博电视证实，该公司曾经与苹果“对话”，藉此回应苹果对这家电动车制造商感兴趣的揣测。

不过Musk不愿对相关对话多做描述，包括是否谈及收购的可能等等。他补充称，特斯拉“不可能”会被任何一家公司给买下。

当被问及是否会卖掉公司时，Musk回答彭博电视称，“我们必须高度专注于创造出极具魅力的大众市场电动车。”

他说，“我对任何收购前景都会非常关切，因为无论收购者是谁，这样的假想让我们无法专注于上述任务，而这个任务一直是驱动特斯拉前进的目标。”

旧金山纪事报(San Francisco Chronicle)周日报导，苹果企业并购负责人Adrian Perica去年曾与Musk会面。该报导协助特斯拉股价大涨，尽管部份分析师不预期会达成交易。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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