特斯拉执行长证实曾与苹果对话 但无交易可能-彭博

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透底特律2月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)执行长ElonMusk周四向彭博电视证实，该公司曾经与苹果“对话”，藉此回应苹果对这家电动车制造商感兴趣的揣测。
不过Musk不愿对相关对话多做描述，包括是否谈及收购的可能等等。他补充称，特斯拉“不可能”会被任何一家公司给买下。
当被问及是否会卖掉公司时，Musk回答彭博电视称，“我们必须高度专注于创造出极具魅力的大众市场电动车。”
他说，“我对任何收购前景都会非常关切，因为无论收购者是谁，这样的假想让我们无法专注于上述任务，而这个任务一直是驱动特斯拉前进的目标。”
旧金山纪事报(San Francisco Chronicle)周日报导，苹果企业并购负责人Adrian Perica去年曾与Musk会面。该报导协助特斯拉股价大涨，尽管部份分析师不预期会达成交易。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。