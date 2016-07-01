特斯拉汽车传出首宗自动驾驶模式致命事故 官方启动调查

路透华盛顿6月30日 - 根据美国政府与特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周四披露，一名特斯拉Model S车款的驾驶在自动驾驶模式下与一辆卡车对撞，导致驾驶身亡的致命意外，已促使联邦高速公路安全监管机关展开调查。

这是Model S车款在Autopilot自驾模式下所发生首宗已知的致命车祸。而特斯拉与其他车厂目前正准备在未来几年为多种车辆提供这类系统，允许车辆在某些特定情况下自动驾驶。

意外发生于5月7日佛州Williston的公路上，丧命的驾驶人是Joshua Brown，当时路况良好、路面乾燥；这宗车祸料将引发汽车行业与法律界对这种分担驾驶对方向盘与煞车部分控制权的系统安全性的争辩。

特斯拉周四在博客贴文中表示，“在大晴天逆光的情况下，Autopilot与驾驶人都没注意到拖车侧面，因此煞车没有作动。”

Autopilot自驾模式致命车祸与调查的消息传出后，特斯拉股价盘中一度下跌3%。特斯拉强调这起车祸不寻常的特质，并表示这是Autopilot系统上路超过1.3亿英里后首度发生致命事故。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)表示，因为发生了这起车祸，有必要对车祸当下使用中的任何驾驶辅助系统的设计与性能进行检查。该局表示，已经展开初步调查，而如果调查发现车辆不安全，后续可能寻求命令召回。(完)