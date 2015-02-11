独家：特斯拉CEO要炒掉海外高管 中国销售情况不佳--消息

路透巴黎/底特律2月10日 - 据知情的消息人士透露，特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)准备解雇海外高管。该公司豪华电动车在中国的销售情况黯淡，给马斯克雄心勃勃的全球扩张计划蒙上阴影。

其中一名消息人士告诉路透，上月特斯拉在中国卖出大约120辆汽车，远低于公司的目标。马斯克以前说过，他预期中国销量最早到2015年就可能匹敌美国销量。

特斯拉去年表示，两名高级中国经理人离开了公司。

过去两周向路透透露消息的这些消息人士，因事涉敏感而不愿意具名。

在马斯克表示第四季中国销售“意外疲弱”之后，特斯拉股价在1月13日重挫7%。当时马斯克还表示，“我们将解决中国(销售疲弱)问题，而且完全有能力可能在年中解决。”

据看到过邮件的两位人士，在1月末发给各位经理的内部邮件中，马斯克的态度更为直接地发出威胁，如果他们“没有走上通向正的长期现金流的明确道路上”，将解雇他们或者降职。

路透没有看到这份邮件的原件，但其中一名消息人士提供了副本。

中国是马斯克扩张策略的关键，但迄今为止该市场的表现不如人意。

马斯克在这份内部邮件中表示，业绩逊色的公司经理“将被要求离开公司或者调整到比较初级的职位。已经在中国这么做了，将来也可能在其它一些国家这么做。”

特斯拉在中国的发展遇到了一些困难，包括两名高管离职，以及零售网络的建设慢于预期。

特斯拉最快可能在周三提出应对这些挫折的措施，届时马斯克计划向投资者介绍季度业绩。

“中国市场一直非常令人失望，肯定会影响公司的整体目标，”一名接近该公司的消息人士表示，“所以他们必须向外界展示，正在采取一些行动来削减成本。”(完)

(编译 张涛；审校 许娜/杜明霞)

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