特斯拉称将开展叫车服务项目 明年公布细节

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山10月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)在其网站上称，公司正在计划展开叫车服务项目，并将在明年宣布相关细节；特斯拉执行长(CEO)伊隆-马斯克(Elon Musk)7月时首次在总体规划中概述了这项服务。
有关Tesla Network的新闻出现在新款Model S汽车自动驾驶功能的免责声明中。马斯克周三称特斯拉的所有新车型都将装配必要硬件，以最终实现完全自动驾驶，但相关软件仍在测试中。
“请注意，对于亲友间的车辆共享和呼叫驾驶而言，使用特斯拉自动驾驶是没有问题的；但若是出于盈利目的，这种做法仅允许在Tesla Network上进行，具体细节将在明年发布，”免责声明中称。
特斯拉未立即回应有关更多细节的询问。
各家汽车制造商纷纷涌入移动服务领域，期冀从车辆销售和即时服务中获得上万亿美元的营收，从主导叫车服务市场的优步UBER.UL口中分一杯羹。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。