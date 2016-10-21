特斯拉称将开展叫车服务项目 明年公布细节

路透旧金山10月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)在其网站上称，公司正在计划展开叫车服务项目，并将在明年宣布相关细节；特斯拉执行长(CEO)伊隆-马斯克(Elon Musk)7月时首次在总体规划中概述了这项服务。

有关Tesla Network的新闻出现在新款Model S汽车自动驾驶功能的免责声明中。马斯克周三称特斯拉的所有新车型都将装配必要硬件，以最终实现完全自动驾驶，但相关软件仍在测试中。

“请注意，对于亲友间的车辆共享和呼叫驾驶而言，使用特斯拉自动驾驶是没有问题的；但若是出于盈利目的，这种做法仅允许在Tesla Network上进行，具体细节将在明年发布，”免责声明中称。

特斯拉未立即回应有关更多细节的询问。

各家汽车制造商纷纷涌入移动服务领域，期冀从车辆销售和即时服务中获得上万亿美元的营收，从主导叫车服务市场的优步UBER.UL口中分一杯羹。(完)