特斯拉因致命车祸公布时机遭受SEC调查--WSJ

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透7月11日 - 据华尔街日报(WSJ)周一引述消息人士报道，美国证券交易委员会(SEC)正在调查特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)是否拖延太久才披露5月发生的一宗致命事故，此一事故引发外界对其控制方向盘与煞车系统安全性的质疑。
特斯拉周一下午在声明中表示，“尚未收到SEC针对此事的任何沟通。”SEC方面则是不予置评。
特斯拉盘后股价大跌，当日正规交易时段则是大涨3.7%。特斯拉CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周日在推特发文中表示，正在研究一项“最高机密计划的第二部分”。
马斯克在推文中暗示公司或有一套新的远景，他希望在“本周稍晚公布”。
华尔街日报报道表示，SEC正详细检视特斯拉是否应该把这宗Model S轿车在Autopilot自动驾驶模式下发生的致命车祸以“重要”事件公布，或将其视为理性投资人会认为重要的事情。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)已表示，正在调查5月7日发生在佛州、导致现年40岁的Joshua Brown丧生的这宗车祸。
此外，Brown家族的律师团表示，他们正在调查车祸的情况，等待警方与联邦当局的调查结果出炉。其中一名律师Paul Grieco对路透表示，他的事务所也接到其他发生意外事件的特斯拉车主的电话，其中有些与自驾系统有关，其他则是无关。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。