特斯拉因致命车祸公布时机遭受SEC调查--WSJ

路透7月11日 - 据华尔街日报(WSJ)周一引述消息人士报道，美国证券交易委员会(SEC)正在调查特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)是否拖延太久才披露5月发生的一宗致命事故，此一事故引发外界对其控制方向盘与煞车系统安全性的质疑。

特斯拉周一下午在声明中表示，“尚未收到SEC针对此事的任何沟通。”SEC方面则是不予置评。

特斯拉盘后股价大跌，当日正规交易时段则是大涨3.7%。特斯拉CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周日在推特发文中表示，正在研究一项“最高机密计划的第二部分”。

马斯克在推文中暗示公司或有一套新的远景，他希望在“本周稍晚公布”。

华尔街日报报道表示，SEC正详细检视特斯拉是否应该把这宗Model S轿车在Autopilot自动驾驶模式下发生的致命车祸以“重要”事件公布，或将其视为理性投资人会认为重要的事情。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)已表示，正在调查5月7日发生在佛州、导致现年40岁的Joshua Brown丧生的这宗车祸。

此外，Brown家族的律师团表示，他们正在调查车祸的情况，等待警方与联邦当局的调查结果出炉。其中一名律师Paul Grieco对路透表示，他的事务所也接到其他发生意外事件的特斯拉车主的电话，其中有些与自驾系统有关，其他则是无关。(完)