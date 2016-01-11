特斯拉升级Autopilot自动驾驶系统

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
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路透底特律1月10日 （记者 Alexandria Sage） - 电动汽车厂商特斯拉(TSLA.O)周日称，正升级Model S车型的Autopilot自动驾驶系统，对自动驾驶操作实施新的限制。特斯拉自动驾驶系统因创新性受到赞扬，但也有人批评其推出时机太早。
升级后，自动驾驶功能在居民区道路或没有中央分隔的道路将受到限制。
特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）称，系统升级后车辆若预计前方有弯道将减速，但称他没听说过以前的版本导致过任何事故。
特斯拉在底特律北美国际汽车展开幕前一天宣布了此项升级。传统汽车厂商在此次车展上将推出新车型，而传统厂商在推出半自主汽车技术方面整体落后于特斯拉。
特斯拉去年10月推出Autopilot系统时，马斯克表示此项功能仍在开发测试阶段，不建议车主完全“放手”。
但之后不少特斯拉车主在YouTube发布使用Autopilot系统上路时的惊险视频，促使马斯克决定对自动驾驶功能实施限制，以尽量降低少车主干出“疯狂事情”的可能性。
特斯拉是美国豪华电动车领域的领军企业，也是率先推出自动驾驶功能的企业之一。业界专家称，完全自动驾驶功能可能到2020年实现。
马斯克接受采访时称，特斯拉的自动驾驶系统在公路行驶时可能好过手动驾驶，能通过摄像头、雷达和地图确保行车不偏离车道。
归功于公司在软件方面的优势，特斯拉得以通过软件升级添加自动驾驶功能，并可修复瑕疵。但有批评人士称，特斯拉本应等到Autopilot系统完善后再推出。
特斯拉系统升级中还包括“召唤（summon）”功能，车主可以在车外完成泊车，车辆还能实现垂直泊车。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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