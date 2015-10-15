特斯拉发布自动驾驶车载系统

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加利福尼亚州帕罗奥图10月14日 （记者 Alexandria Sage） - 特斯拉称，较新款的Model S从周四开始在一定条件下可自动驾驶及泊车。但该公司执行长马斯克（Elon Musk）提醒驾驶人员仍要方向盘不离手。
特斯拉称，针对2014年9月以后出产车辆的“自动驾驶”新功能将提供给美国客户使用。欧洲和亚洲的客户还得再等一周。特斯拉将通过空中下载升级提供这些功能。
马斯克提醒道，该自动驾驶功能为测试模式，不建议完全“离手”驾驶。
“我们在目前阶段格外谨慎，因此建议驾驶人员要方向盘不离手，以防万一，”马斯克在公司总部对记者说。“过些时日，你们的手就无需在方向盘上了。”
记者试驾带有新功能的Model S，发现手离开方向盘后，仪表盘上就会闪出“请手握方向盘”的提示。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”