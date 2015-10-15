特斯拉发布自动驾驶车载系统

(本文由路透中文网编译提供)

路透加利福尼亚州帕罗奥图10月14日 （记者 Alexandria Sage） - 特斯拉称，较新款的Model S从周四开始在一定条件下可自动驾驶及泊车。但该公司执行长马斯克（Elon Musk）提醒驾驶人员仍要方向盘不离手。

特斯拉称，针对2014年9月以后出产车辆的“自动驾驶”新功能将提供给美国客户使用。欧洲和亚洲的客户还得再等一周。特斯拉将通过空中下载升级提供这些功能。

马斯克提醒道，该自动驾驶功能为测试模式，不建议完全“离手”驾驶。

“我们在目前阶段格外谨慎，因此建议驾驶人员要方向盘不离手，以防万一，”马斯克在公司总部对记者说。“过些时日，你们的手就无需在方向盘上了。”

记者试驾带有新功能的Model S，发现手离开方向盘后，仪表盘上就会闪出“请手握方向盘”的提示。（完）