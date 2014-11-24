特斯拉正与德国宝马讨论电池与轻量化零件合作事宜

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透法兰克福11月23日 - 美国电动车生产商特斯拉汽车(TSLA.O)执行长伊隆-马斯克对德国明镜周刊表示，该公司目前正与德国宝马汽车(BMWG.DE)就电池与轻量化零件可能的结盟进行讨论。
马斯克在周日出刊的访问中，以“有兴趣”与“相对节省成本”形容宝马制造的碳纤维强化车体零件。
宝马与材料供应商SGL(SGCG.DE)建立了合资企业，生产强化碳纤维车身部件，供旗下的i3掀背电动车与i8插电式油电混合跑车使用。
宝马官员未能立即对报导进行评论。
“我们正在讨论能否就电池技术或充电站进行合作，”报导引述马斯克的话表示。
对于结盟具体性质目前尚无进一步细节，但宝马与特斯拉高管已于6月会谈，讨论研发制造不同类型电动车能共同使用的充电站。
宝马的对手戴姆勒(DAIGn.DE)上月表示，将持续与特斯拉共同合作，即便此前已出售手头剩下的4%特斯拉股份。特斯拉也正与丰田汽车(7203.T)就电动运动型车(运动休旅车，SUV)进行合作。
特斯拉共同创办人马斯克也对明镜周刊表示，预计特斯拉将于5-6年内在德国建立一座电池制造厂。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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