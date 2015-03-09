报载特斯拉超级电池工厂计划推迟 公司否认

路透底特律3月6日 - 美国电动车大厂特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周五表示，该公司斥资50亿美元在内华达州兴建的庞大电池制造厂建造进度不变，尽管一报纸报道称特斯拉的这项计划已经推迟。

Reno Gazette-Journal周五稍早报道称，该地点的一个项目已经延迟，证据是两个工会职缺公告。

“这项计划正在进行，这座超级电池工厂的进度正常，”特斯拉一名女发言人Alexis Georgeson向路透表示。她也称，特斯拉在这座超级电池工厂计划中扮演专案经理的角色，与一些公司以及工会进行合作。

根据Reno Gazette-Journal，国际电工兄弟会(IBEW)全国职缺看板上的“老虎计划”职缺内容有所更新，显示对电工的需求出现变化。“老虎计划”是这座电池工厂的原始代号。

“老虎计划至今已经删减80%人力，”该报引述IBEW一则职缺公告表示，“这都有可能发生变动。”

该报报道，该工会位于内华达州雷诺市当地的分支，也在其职业介绍页面上公告一条有关该电池厂的一则讯息。“目前这个地区的主要计划已经推迟。只要一得知更多信息，我们会进一步发布更新，”该报引述IBEW Local 401网站一则贴文表示。

特斯拉对Reno Gazette-Journal表示，该计划进度正常，反驳计划推迟的报道。

当地IBEW工会拒绝对Reno Gazette-Journal的报道表示意见。北内华达州营造业协调会(Building & Construction Trades Council of Northern Nevada)对该报表示，工作时数有所缩减，但拒绝进一步评论。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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