版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 2月 12日 星期四 13:33 BJT

特斯拉CEO称公司市值到2025年将比肩苹果

特斯拉汽车CEO马斯克(Elon Musk)周三表示，特斯拉的增长轨道可使公司市值在2025年达到7千亿美元，这与苹果公司当下市值不相上下。马斯克称，特斯拉售价35,000美元的Model 3电动车应将在2017年下半年投产，该款车型设计将不会如Model X跨界车般“大胆”，从而保证能够如期投产。路透

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐