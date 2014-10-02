特斯拉CEO发推特 暗示将发布新款汽车

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透10月2日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)CEO 伊隆-马斯克(Elon Musk)周三更新一条隐晦的推特，称“是时候公开D和其他事情了”，同时发出的图片上提到了一个日期：10月9日。
“D”和“其他事情”代表什么仍是未知，不过图片暗示特斯拉可能在该日期发布新款汽车。
马斯克没有立即回复请求置评的电子邮件。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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