特斯拉自动巡航模式下北京撞车 “自动驾驶”再引关注

路透北京8月10日 - 特斯拉(TSLA.O)周三称，一辆在“自动巡航”模式下行驶的汽车在北京撞车，车主称特斯拉销售人员把这个功能说成是“自动驾驶”，夸大了实际功能。

特斯拉表示，已经检查了汽车数据，证实当时确实是在“自动巡航”模式。在这个模式下，由汽车系统在某些条件下控制转向和刹车。

特斯拉称，操控汽车是司机的责任。在本案中，未发现司机的手在掌控方向盘。

这是特斯拉在中国已知的首例事故。数月前，特斯拉在美国佛罗里达州发生一起致命车祸，使得汽车产业高管和监管机构对自动驾驶技术采取更加严格的规定。

33岁的车主罗先生是一家科技公司的程序员，他在接受路透专访时称，当时正开车上班，他启用了“自动巡航”功能，就像经常在北京的道路上那样使用。

罗先生的车蹭上了停在路边的一辆车，使对方车辆的后视镜移位，两辆车都有剐伤，但没有人受伤。罗先生的行车记录仪记录下了事故发生的过程。

特斯拉发言人在回复路透的邮件中称，“我们未发现司机的手在方向盘上，使汽车没有转向避开前方车辆，导致汽车与前车的侧面剐蹭。”

“正如我们对司机明确表示的那样，‘自动巡航’是一项辅助功能，要求司机任何时候手都不能脱离方向盘，以保持对汽车的控制和随时接手操作。”

罗先生则认为这个事故是特斯拉‘自动巡航’系统的缺陷造成，并称特斯拉的销售人员把这个系统作为“自动驾驶”强力推介。

特斯拉中文网站上出现了好几次“自动驾驶”。

特斯拉发言人称，“我们从未把‘自动巡航’说成是‘自动驾驶’技术，或‘自动驾驶’汽车，任何第三方这样的描述都是不准确的。”

罗先生说，他使用‘自动巡航’功能一个多月了，当时他正在看手机或车内的导航系统，每隔几秒钟抬头看一次。

“他们把这种不成熟的技术作为卖点和销售策略...对安全却不负责任”，他说。(完)