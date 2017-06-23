特斯拉进一步推进在中国生产电动车的计划

路透6月22日 - 特斯拉(Tesla)(TSLA.O)在中国建设电动车生产工厂的计划又推进一步，该公司周四宣布正与上海市政府进行探索性会谈。

特斯拉曾表示，希望在中国生产电动车，以规避25%的进口关税。

该公司并未给出在中国建厂的具体时间表，但称预计将在年底之前“更清晰地规划”其中国生产计划。

特斯拉股价上日收涨1.6498%，报382.61美元。

特斯拉未说明可能与哪些企业合作；而外界普遍猜测是中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)。今年早些时候，腾讯以18亿美元购得特斯拉5%的股权。

特斯拉尚未说明计划在中国生产何种车型。但一熟知该公司想法的供应商称，特斯拉考虑的是Model 3轿车和Model Y跨界车。Model 3定于7月在特斯拉位于美国加州费利蒙市的工厂投产，Model Y暂定2019年年中开始生产。(完)