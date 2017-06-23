特斯拉进一步推进在中国生产电动车的计划

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透6月22日 - 特斯拉(Tesla)(TSLA.O)在中国建设电动车生产工厂的计划又推进一步，该公司周四宣布正与上海市政府进行探索性会谈。
特斯拉曾表示，希望在中国生产电动车，以规避25%的进口关税。
该公司并未给出在中国建厂的具体时间表，但称预计将在年底之前“更清晰地规划”其中国生产计划。
特斯拉股价上日收涨1.6498%，报382.61美元。
特斯拉未说明可能与哪些企业合作；而外界普遍猜测是中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)。今年早些时候，腾讯以18亿美元购得特斯拉5%的股权。
特斯拉尚未说明计划在中国生产何种车型。但一熟知该公司想法的供应商称，特斯拉考虑的是Model 3轿车和Model Y跨界车。Model 3定于7月在特斯拉位于美国加州费利蒙市的工厂投产，Model Y暂定2019年年中开始生产。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。