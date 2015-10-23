（更正）马斯克称特斯拉或在两年内开始在华生产汽车

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月23日 - （更正内文首段的公司名错字）
路透上海10月23日 - 特斯拉(TSLA.O)首席执行官马斯克称，特斯拉可能在两年内开始在华生产汽车，在华投产可能降低特斯拉购车成本三分之一。
特斯拉在华销售表现不振，引发了今年稍早的裁员。中国媒体曾报道，特斯拉裁减在华600名员工的近三成。
马斯克在周四于清华大学的对话活动中没有说明可能在中国哪里设厂。外资车企通常被要求以中外合资形式在华设厂。
特斯拉的官方微信账户发布了马斯克清华对话实录。
特斯拉不发布在中国市场的销售数据。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。