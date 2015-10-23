马斯克称特斯拉或在两年内开始在华生产汽车（更新版）

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增细节）
路透上海10月23日 - 特里斯首席执行官马斯克称，特斯拉 可能在两年内开始在华生产汽车，在华投产可能降低特斯拉购车成本三分之一。
特斯拉在华销售表现不振，引发了今年稍早的裁员。中国媒体曾报道，特斯拉裁减在华600名员工的近三成。
马斯克在周四于清华大学的对话活动中没有说明可能在中国哪里设厂。外资车企通常被要求以中外合资形式在华设厂。
特斯拉的官方微信账户发布了马斯克清华对话实录。
特斯拉不发布在中国市场的销售数据。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”