更正-马斯克称特斯拉或在两年内开始在华生产汽车

(更正：因译文有误，文内首段公司应为“特斯拉”，非“ 特里斯”。本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月26日 - 特斯拉 首席执行官马斯克称，特斯拉可能在两年内开始在华生产汽车，在华投产可能降低特斯拉购车成本三分之一。

特斯拉在华销售表现不振，引发了今年稍早的裁员。中国媒体曾报道，特斯拉裁减在华600名员工的近三成。

马斯克在周四于清华大学的对话活动中没有说明可能在中国哪里设厂。外资车企通常被要求以中外合资形式在华设厂。

特斯拉的官方微信账户发布了马斯克清华对话实录。

特斯拉不发布在中国市场的销售数据。(完)