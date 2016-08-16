北京撞车事故后 特斯拉中文网站删除了“自动驾驶”字样

路透上海/旧金山8月15日 - 特斯拉汽车(Tesla)在其中国网站上删除了“自动驾驶”的中文字样；此前一辆在“自动巡航”模式下行驶的汽车在北京撞车，驾驶员抱怨称特斯拉夸大了自驾功能并误导购买者。

该驾驶员的车蹭上了停在路边的一辆车，使对方车辆的后视镜移位，两辆车都有剐伤，但没有人受伤。

这是特斯拉在中国已知的首例事故。数月前，特斯拉在美国佛罗里达州发生一起致命车祸，使得汽车产业高管和监管机构对自动驾驶技术采取更加严格的规定。

周日查看特斯拉中国网站发现，“自动巡航”的中文字样也被删除。但该字样周一又重新出现在网站上。

“特斯拉在不断作出改进，包括文字翻译，”特斯拉一名发言人在周日发给路透的电邮中称，路透询问了删除“自动巡航”和“自动驾驶”字样的原因。

“我们在解决语言差异上已经花了数周时间。时间点和眼下的事件或文章并无关系。”

英文self-driving字面翻译为“自动驾驶”，也有“自动巡航”的意思。经对比查看网页后，发现特斯拉网站Model S轿车页面上的这两个字样在周日晚些时候被删除。

这两个字样在特斯拉中文网站上出现过多次。

网站上使用了一个译为“自助驾驶”(self-assisted driving)的字样。(完)