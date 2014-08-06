特斯拉称在华商标纠纷解决

路透上海/北京8月6日（记者 Samuel Shen/Norihiko Shirouzu） - 美国电动汽车生产商特斯拉(TSLA.O)称，已经“完全而且友善地”解决了在中国的商标之争；消除了该公司在华迅速扩张的一个障碍。

这是特斯拉第二次宣布与中国商人占宝生达成和解。特斯拉1月曾表示问题已经解决，但上个月占宝生将特斯拉告上了法庭。

“占先生同意让中国当局完成注销他所注册的‘Tesla’商标的程序，特斯拉不承担任何费用。”特斯拉周三在电子邮件声明中称。

特斯拉还表示，与占宝生就tesla.cn和teslamotors.cn等域名的转让达成协议，但拒绝透露金额细节。

“特斯拉期待继续扩大在华业务，进一步扩大电动汽车对这个非常重要市场的影响。”特斯拉在声明中指出。

“特斯拉成功与占宝生达成协议，完全而且友善地解决了纠纷。特斯拉在中国对其商标拥有无可争议的权利，任何质疑都被清除。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。