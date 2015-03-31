特斯拉CEO对公司在华前景表示乐观 推动股价反弹

山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
路透底特律3月30日 - 特斯拉(TSLA.O)创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周一更新推特(Twitter)，对下滑的中国业务发表了几条乐观声明，推动公司股价大幅反弹。
他在推特上表示，“尽管早期有些失误，但对特斯拉在中国的长期未来非常乐观”。
他还称，他访问了中国主席习近平等政府官员，对于遇到困难的特斯拉中国团队表示“高度信任”。
特斯拉股价上涨3%至190.6美元，盘中稍早低见181.80美元，接近52周低点177.22美元。
伊隆-马斯克在推特中称，公司计划4月30日在南加州设计工作室发布“一个重要的特斯拉新产品系列，而不是一款车。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
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