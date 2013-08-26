电动车企业特斯拉在华遭遇商标纠纷

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京/上海8月23日（记者 Norihiko Shirouzu/Samuel Shen） - 消息人士称，知名电动汽车生产商特斯拉汽车（Tesla Motors）(TSLA.O)进军中国的计划受阻，因一名中国商人之前已经在中国注册了“TESLA”等商标。
三名消息人士指出，特斯拉原计划年初在北京开设一个旗舰展厅，但该计划被推迟，商标纠纷是部分原因。
特斯拉位于侨福芳草地的中国第一家店被木板封挡着。该店没有特斯拉的标识，用Model S广告牌进行装饰。Model S去年在美国上市，价格7万美元。
除了商标纠纷，特斯拉也没有完成产品注册，无法销售Model S。一名消息人士表示，注册过程接近完成。
特斯拉中国公司（Tesla China）总经理Kingston Chang未对置评请求作出回复。
驻东京的特斯拉发言人Atsuko Doi表示，该公司本周起开始接受Model S在中国的“预订”。2010年，特斯拉在东京开设了其亚洲第一个展厅。
“我们计划今年在北京开设一个店铺。”Doi本周在邮件中写道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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