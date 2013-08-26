Tesla在中国遭遇商标纠纷

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京/上海8月23日 - 消息人士称，知名电动汽车生产商Tesla Motors 进军中国的计划受阻，因一名中国商人之前已经在中国注册了“TESLA”等商标。
三名消息人士指出，Tesla原计划年初在北京开设一个旗舰展厅，但该计划被推迟，商标纠纷是部分原因。
Tesla位于侨福芳草地的中国第一家店被木板封挡着。该店没有Tesla的标志，用Model S广告牌进行装饰。Model S去年在美国上市，价格7万美元。
除了商标纠纷，Tesla也没有完成产品注册，无法销售Model S。一名消息人士表示，注册过程接近完成。
Tesla China总经理Kingston Chang未对置评请求作出回复。
驻东京的Tesla发言人Atsuko Doi表示，该公司本周起开始接受Model S在中国的“预订”。2010年，Tesla在东京开设了其亚洲第一个展厅。
“我们计划今年在北京开设一个店铺。”Doi本周在邮件中写道。(完)
(编译 李富强 ; 审校 王凤昌)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。