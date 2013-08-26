Tesla在中国遭遇商标纠纷

(本文由路透中文网编译并提供)

路透北京/上海8月23日 - 消息人士称，知名电动汽车生产商Tesla Motors 进军中国的计划受阻，因一名中国商人之前已经在中国注册了“TESLA”等商标。

三名消息人士指出，Tesla原计划年初在北京开设一个旗舰展厅，但该计划被推迟，商标纠纷是部分原因。

Tesla位于侨福芳草地的中国第一家店被木板封挡着。该店没有Tesla的标志，用Model S广告牌进行装饰。Model S去年在美国上市，价格7万美元。

除了商标纠纷，Tesla也没有完成产品注册，无法销售Model S。一名消息人士表示，注册过程接近完成。

Tesla China总经理Kingston Chang未对置评请求作出回复。

驻东京的Tesla发言人Atsuko Doi表示，该公司本周起开始接受Model S在中国的“预订”。2010年，Tesla在东京开设了其亚洲第一个展厅。

“我们计划今年在北京开设一个店铺。”Doi本周在邮件中写道。(完)