特斯拉2015年四季度交付车辆1.74万辆 与预期相符

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透1月3日（记者 Suzanne Barlyn） - 特斯拉(TSLA.O)周日称，公司2015年四季度交付车辆1.74万辆，与预期相符，全年交付总量为5.058万辆。
该公司称，Model S交付量较上年同期高出75%左右。
特斯拉四季度交付总量与其11月时的预期相符，当时预期四季度出货量介于1.7-1.9万辆。
特斯拉，新款SUV车型Model X的交付量也与公司初期阶段的生产情况相符。该公司2015年9月交付了首批Model X。
该公司称，到2015年最后一周时，Model X的产量为每周238辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。