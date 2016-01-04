特斯拉2015年四季度交付车辆1.74万辆 与预期相符

路透1月3日（记者 Suzanne Barlyn） - 特斯拉(TSLA.O)周日称，公司2015年四季度交付车辆1.74万辆，与预期相符，全年交付总量为5.058万辆。

该公司称，Model S交付量较上年同期高出75%左右。

特斯拉四季度交付总量与其11月时的预期相符，当时预期四季度出货量介于1.7-1.9万辆。

特斯拉，新款SUV车型Model X的交付量也与公司初期阶段的生产情况相符。该公司2015年9月交付了首批Model X。

该公司称，到2015年最后一周时，Model X的产量为每周238辆。（完）