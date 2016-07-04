特斯拉第二季汽车交付量再次低于目标 全年目标料难达成

路透7月3日 - 美国电动汽车制造商特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)连续第二季未能达成汽车交付目标，所以全年目标也恐难达成，表明特斯拉在向主流高产汽车制造商转型之际，仍有生产问题缠身。

特斯拉周日发表声明称，第二季交付14,370辆汽车，不及目标规模17,000辆。该公司由矽谷明星伊隆-马斯克(Elon Musk)执掌。

该公司的解释是，因为有异常大量的汽车仍在输送给客户的运输过程中，而且一项“极大的”生产增速使得当季几乎一半的车辆都是在最后四周生产。

特斯拉称，预计下半年将交付50,000辆汽车。但是由于前两季仅交付29,190辆，所以即便能够达成下半年目标，该公司仍无法达到今年稍早预期的80,000-90,000辆全年交付目标的低端。

鉴于Model X车型出师不利，一些分析师怀疑特斯拉能否顺利迅速地过渡至更高产量的生产。Model X这款技术功能强大的运动型车(运动休旅车，SUV)面临诸多问题，包括零部件短缺以及非紧固车门等质量问题。

对于执行长马斯克来说，此次未能达成交付目标是最新一次的进展不顺。特斯拉上个月提出收购太阳能面板生产商SolarCity Corp SCTY.O，投资者对此褒贬不一。上周美国安全监管机构宣布对一次致命性车祸展开调查，事故车辆是特斯拉的Model S车型，事故发生时车辆开启了Autopilot自动驾驶模式，成为首次公开的此类事故。(完)