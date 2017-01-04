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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 09:51 BJT

特斯拉汽车第四季交付量较前季下降9.4% 盘后下跌近2%

路透1月3日 - 美国特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周二表示，第四季汽车交付量下降9.4%，向新型自动驾驶仪硬件过渡给生产造成了短期影响。

第四季交付量从第三季的24,500下降至22,200辆左右。

2016年总交付量为76,230辆，也低于公司预期的80,000-90,000辆。

公司股价在盘后交易中下跌近2%至212.90美元。

特斯拉表示，从10月底持续到12月初的生产挑战，在第四季末影响了汽车生产，导致汽车交付延迟。

“我们曾试图在季度末挽回这些交付并加快其它交付，但时间不够了，未能向客户交付全部汽车，”特斯拉表示。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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