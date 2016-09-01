特斯拉计划今年发股或发债筹资 以解决现金短缺问题

路透8月31日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周三表示，因面临严重现金短缺，计划今年筹集额外资金，以帮助开发和生产新款Model 3轿车，并筹建一个大型电池工厂。

特斯拉在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，计划通过发股或发债筹资。筹得的部分资金还可能用于支持特斯拉对SolarCity CorpSCTY.O的收购。

特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周三称，拟在“未来几周”公布新版自动驾驶系统。美国监管机构正在调查5月7日发生在佛罗里达州的特斯拉自动驾驶死亡事故。

巴克莱分析师Brian Johnson说，特斯拉向SEC提交筹资计划文件的时间“凸显SolarCity需要快速获得资金。”(完)