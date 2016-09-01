特斯拉计划今年发股或发债筹资 以解决现金短缺问题

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透8月31日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周三表示，因面临严重现金短缺，计划今年筹集额外资金，以帮助开发和生产新款Model 3轿车，并筹建一个大型电池工厂。
特斯拉在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，计划通过发股或发债筹资。筹得的部分资金还可能用于支持特斯拉对SolarCity CorpSCTY.O的收购。
特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周三称，拟在“未来几周”公布新版自动驾驶系统。美国监管机构正在调查5月7日发生在佛罗里达州的特斯拉自动驾驶死亡事故。
巴克莱分析师Brian Johnson说，特斯拉向SEC提交筹资计划文件的时间“凸显SolarCity需要快速获得资金。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。