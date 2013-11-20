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国际财经 | 2013年 11月 20日 星期三 08:49 BJT

美国政府监管机构将调查Tesla电动跑车起火事件

路透11月19日 - 美国数个监管机构周二表示，将对电动跑车制造商Tesla MotorsInc(TSLA.O)旗下备受欢迎的Model S轿车起火事件展开调查；该款车在两周前又发生一起起火事件。

Tesla公布，一辆Model S豪华电动车11月7日在田纳西州高速公路发生事故后起火，这是在六周内第三台ModelS发生起火事件。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在其网站上表示，正就检讨2013年车款汽车底架(底盘)撞击潜在风险进行初步评估。

NHTSA表示，已经在11月15日展开初步调查。

Tesla盘前股价重挫8%。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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