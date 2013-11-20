美国政府监管机构将调查Tesla电动跑车起火事件

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透11月19日 - 美国数个监管机构周二表示，将对电动跑车制造商Tesla MotorsInc(TSLA.O)旗下备受欢迎的Model S轿车起火事件展开调查；该款车在两周前又发生一起起火事件。
Tesla公布，一辆Model S豪华电动车11月7日在田纳西州高速公路发生事故后起火，这是在六周内第三台ModelS发生起火事件。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在其网站上表示，正就检讨2013年车款汽车底架(底盘)撞击潜在风险进行初步评估。
NHTSA表示，已经在11月15日展开初步调查。
Tesla盘前股价重挫8%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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