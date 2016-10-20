特斯拉称将为所有新车型装备可实现完全自动驾驶的硬件

路透旧金山10月19日 - 特斯拉创始人兼执行长(CEO)伊隆-马斯克(Elon Musk)周三称，特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)的所有新车型都将装备可完全自动驾驶的硬件。在众多同行中，特斯拉有望成为首家实现自动驾驶汽车上路的公司。

特斯拉称其正在生产的Model S和Model X款电动汽车都装备了新硬件，包括八个摄像头、12个升级传感器、和处理更快的雷达。

马斯克在电话会议中告诉记者，新的硬件包将耗费8,000美元。他称，可实现完全自动驾驶的软件仍在测试中。

马斯克称，他预计到2017年底将推出一款可从洛杉矶行驶到纽约的完全自驾模式车型，“根本无需触碰”方向盘。

马斯克曾多次为特斯拉设下雄心勃勃的截止日期，而时间却在静静流逝。竞争车商曾表示，预计可在2019年或2021年之前实现自动驾驶。(完)