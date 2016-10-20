特斯拉称将为所有新车型装备可实现完全自动驾驶的硬件

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山10月19日 - 特斯拉创始人兼执行长(CEO)伊隆-马斯克(Elon Musk)周三称，特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)的所有新车型都将装备可完全自动驾驶的硬件。在众多同行中，特斯拉有望成为首家实现自动驾驶汽车上路的公司。
特斯拉称其正在生产的Model S和Model X款电动汽车都装备了新硬件，包括八个摄像头、12个升级传感器、和处理更快的雷达。
马斯克在电话会议中告诉记者，新的硬件包将耗费8,000美元。他称，可实现完全自动驾驶的软件仍在测试中。
马斯克称，他预计到2017年底将推出一款可从洛杉矶行驶到纽约的完全自驾模式车型，“根本无需触碰”方向盘。
马斯克曾多次为特斯拉设下雄心勃勃的截止日期，而时间却在静静流逝。竞争车商曾表示，预计可在2019年或2021年之前实现自动驾驶。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。