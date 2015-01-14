特斯拉CEO称在华销售疲软 今年夏季将推出Model X

特斯拉执行长马斯克周二称，去年四季度公司在华销售“意外疲软”，公司正在解决该问题。马斯克还称，将在今年夏季推出长期推迟的Model X新车型。Model X将是特斯拉到2020年实现年销量目标50万辆的关键。他还称，对同零售商合作销售特斯拉车型持开放态度。路透