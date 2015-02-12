特斯拉汽车第四季亏损1.076亿美元 未实现销量目标

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透底特律2月11日 - 豪华电动车生产商特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周三公布，第四季亏损1.076亿美元，合每股亏损0.86美元，上年同期分别为亏损1,630万美元和0.13美元。
特斯拉汽车第四季售出9,834辆汽车，未达到季度销量目标。该公司特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)曾经在2014年7月表示，计划售出13,000辆Model S型轿车。
第四季营收升至9.567亿美元，高于上年同期的6.152亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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