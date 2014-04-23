特斯拉预计将投巨资在中国建充电站

* 特斯拉汽车表示，明年中国可能成为其最大的市场

* 公司希望取得中国政府的支持，以降低价格

* 充电站建设是这种环保汽车成长前景的关键

路透北京4月22日 - 美国电动车生产企业特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)的创始人之一，亿万富豪ElonMusk表示，公司预计将投资“数以亿计美元”在中国建设充电站。明年中国可能成为其全球最大市场。

他表示，特斯拉希望与国家电网和南方电网这两大供电系统运营商合作，为特斯拉汽车的驾驶者建设充足的基础设施。不过如有必要，也可能独力建设充电站。

“我向团队发出的指示是，尽可能快地把钱花出去，但不要浪费，”担任公司执行长的Musk周二在北京参加ModelS轿车中国首批交车仪式时对记者表示。

“如果以美元计，我认为我们会逐步加码，最终在中国充电基础设施方面的投资可能达到数以亿计美元。”

Mush表示，中国能否在明年成为特斯拉最大的市场，很大程度取决于中国政府的支持，这样公司才有能力降低售价提高竞争力。

中国市场特斯拉Model S轿车定价为73.4万元人民币(1.18万美元)，远低于预期，但仍比美国市场贵50%以上。

Musk表示，最近三到四年该公司不大可能在中国进行生产，也没有就此事展开正式洽商。“我认为我们需要等待时机成熟，”他说。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。