特斯拉第二季净亏扩大并下修全年销量预估

路透底特律8月5日 - 电动汽车厂商特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)季度净亏损有所扩大，一年中第二次下修销量预估。而在推出跨界车Model X，以及内华达电池厂开张之前，该公司还有大笔开销。

特斯拉股价在盘后交易中下挫5%。

特斯拉周三将全年销售预估下修至50,000-55,000辆。去年该公司执行长伊隆-马斯克(Elon Musk)预计，2015年销量将达到60,000辆，但今年稍早将该预估下修至55,000辆。

该公司表示，第二季度亏损1.842亿美元，上年同期亏损6,190万美元。当季营收较上年同期的7.693亿美元增长24%至9.55亿美元，因汽车销量继续攀升。

特斯拉称，经调整后每股亏损0.48美元，亏损幅度低于分析师预估的0.60美元。上年同期为经调整后每股获利0.13美元。

由于支出仍大于营收，特斯拉6月30日为止的现金准备余额降至11.5亿美元，总计上半年现金支出7.55亿美元。今年3月31日和去年12月31日止，特斯拉的现金准备余额分别是15亿和19亿美元。

今年稍早时，财务长Deepak Ahuja表示今年现金支出总额应该不会超过10亿美元。

资本支出总额4.052亿美元，因该公司为完成Model X以及内华达州新电池厂设备而持续支出。上半年支出总额为8.312亿美元。特斯拉表示，预计全年支出总额约为15亿美元。

自由现金流略降至5.647亿美元。第二季的现金支出有部分被融资所得2.184亿美元现金所抵销。

中国汽车技术研究中心周三表示，特斯拉上半年在中国交车数量为2,147辆，约为该公司全球销量的10%。该中心并称，特斯拉6月中国销量降至171辆，低于5月的338辆和4月的948辆。

特斯拉股价在过去12个月走势震荡，最低为181.40美元，最高达291.42美元。周三收高1.4%，报在270.13美元。(完)

(编译 王颖/李婷仪 审校 杜明霞)

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