特斯拉Model 3预订量已达近40万辆--CEO

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透奥斯陆4月21日 - 特斯拉汽车公司(TSLA.O) CEO 马斯克（Elon Musk）周四称，特斯拉Model 3 轿车的预订量已达到近40万辆。
“现在Model 3的预订量已经有近40万了。”马斯克在奥斯陆的一场发布会上说道。他还表示人们对该车款的兴趣“甚至令我们惊讶”。
特斯拉曾在4月7日称Model 3的预订量已达32.5万辆。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。