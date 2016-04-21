特斯拉Model 3预订量已达近40万辆--CEO

路透奥斯陆4月21日 - 特斯拉汽车公司(TSLA.O) CEO 马斯克（Elon Musk）周四称，特斯拉Model 3 轿车的预订量已达到近40万辆。

“现在Model 3的预订量已经有近40万了。”马斯克在奥斯陆的一场发布会上说道。他还表示人们对该车款的兴趣“甚至令我们惊讶”。

特斯拉曾在4月7日称Model 3的预订量已达32.5万辆。（完）