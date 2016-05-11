特斯拉称尚未敲定Model 3的设计

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透旧金山/底特律5月10日 - 特斯拉(TSLA.O)预计新车型Model 3将在18个月内开始投产，但该公司周二称这款车的设计尚未敲定。
该公司公布季度财报时称，其位于加州费利蒙的工厂扩建计划仍在进行中，采购及Model 3部件生产方面的一些事宜尚未确定。
特斯拉希望藉由Model 3大幅提高产量及营收，帮助公司最终实现盈利。Model 3起售价预计3.5万美元左右，不到豪华车型Model S售价的一半。
特斯拉在呈交美国证券交易委员会（SEC）的报告中称，目前正针对Model 3的部件供应商进行评估、资格考察和遴选工作。
特斯拉上周称，计划2018年实现年产量50万辆的目标，较原计划提前两年。
特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）上周在与分析人士的电话会议上表示，Model 3的设计工作还未完成，还需6-9周完成工程方面的决策。
特斯拉Model 3发布不久订单量就达到32.5万辆，每单订金1,000美元，这样的旺盛需求可能刺激特斯拉增筹资金以加速增产步伐。 （完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。