特斯拉称尚未敲定Model 3的设计

路透旧金山/底特律5月10日 - 特斯拉(TSLA.O)预计新车型Model 3将在18个月内开始投产，但该公司周二称这款车的设计尚未敲定。

该公司公布季度财报时称，其位于加州费利蒙的工厂扩建计划仍在进行中，采购及Model 3部件生产方面的一些事宜尚未确定。

特斯拉希望藉由Model 3大幅提高产量及营收，帮助公司最终实现盈利。Model 3起售价预计3.5万美元左右，不到豪华车型Model S售价的一半。

特斯拉在呈交美国证券交易委员会（SEC）的报告中称，目前正针对Model 3的部件供应商进行评估、资格考察和遴选工作。

特斯拉上周称，计划2018年实现年产量50万辆的目标，较原计划提前两年。

特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）上周在与分析人士的电话会议上表示，Model 3的设计工作还未完成，还需6-9周完成工程方面的决策。

特斯拉Model 3发布不久订单量就达到32.5万辆，每单订金1,000美元，这样的旺盛需求可能刺激特斯拉增筹资金以加速增产步伐。 （完）