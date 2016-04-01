特斯拉发布平价汽车Model 3 粉丝连夜排长队预订

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州拉贺亚市3月31日 - 豪华电动汽车制造商特斯拉（Tesla）周四发布Model 3，称已有逾13万人订购。开售之前，粉丝们通宵安营扎寨及站着排长队预订这款相对平价的新款汽车。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在加州霍桑揭晓Model 3原型车，称新车将于2017年投产，起步价3.5万美元。

Model 3将与众多传统豪车品牌以及电动车品牌一较高下，其中包括奥迪A4和宝马3系，以及通用汽车 即将推出的雪佛兰Bolt EV等电动汽车。

“你们想看看这款车么？”马斯克在特斯拉设计中心向兴奋的观众说道。“我们今晚可没有这车--开玩笑啦！”然后三辆Model 3原型车开上台。

跟苹果产品发布时情景类似，特斯拉Model 3的潜在消费者们在开始预订的特斯拉门店外人行道上搭帐篷及放置露营椅。

马斯克发布会前的一个小时可以在线预购。

马斯克在tweet中称，Model 3的订购页面添加了更多国家，包括印度、巴西、南非、韩国、新西兰、新加坡及爱尔兰等。

在洛杉矶附近的帕萨迪纳特斯拉门店，人们绕着街区排起长龙。ABC电视网旧金山分台的报导画面显示，核桃溪特斯拉门店外夹杂着露营椅和帐篷的长长队伍。在伯班克门店，中午时则约有500人等待。

在加州拉贺亚市，今年25岁的生物材料工程师Ali Athar等候了约5个小时为自己和妹妹各预订了一辆车。

Ali Athar表示，特斯拉的设计、节能及可借机结识志同道合的朋友，均促使了他前来排队购买。Model 3预订金为1,000美元，可以退还。

Ali Athar说：“它是一个新时代的开始。我想支持这场革命。”

Model 3的价格约为豪华车Model S起售价的一半，对于特斯拉的业绩增长计划很关键。

美国消费者购买电动汽车会有7,500美元的联邦税收抵免，一些州包括加州在内还提供州税收抵免。（完）