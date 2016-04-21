特斯拉Model 3预订量已达近40万辆--CEO

《汇市简讯》美元/人民币即期中间价料降至两个月低点
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆4月21日 - 特斯拉汽车公司 CEO 马斯克（Elon Musk）周四称，特斯拉Model 3 轿车的预订量已达到近40万辆。
“现在Model 3的预订量已经有近40万了。”马斯克在奥斯陆的一场发布会上说道。他还表示人们对该车款的兴趣“甚至令我们惊讶”。
特斯拉曾在4月7日称Model 3的预订量已达32.5万辆。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透上海1月18日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周三预计会开在6.8417元附近，较上日升值约575点。
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。