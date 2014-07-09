美电动车公司特斯拉在中国被起诉

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月8日 - 美国电动车公司特斯拉 在中国被起诉商标侵权，这令特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）在中国大显身手的雄心蒙阴。

特斯拉1月时称，该公司与中国商人占宝生之间的商标争议已解决，此前分析师一直将占宝生视作特斯拉进军中国市场的障碍。特斯拉4月起开始向中国客户交付Model S车型。

占宝生在特斯拉进入中国市场前，就已注册了“特斯拉”商标。占宝生的律师周二称，占宝生现在起诉特斯拉，要求后者停止在中国的所有销售和营销活动、关闭展厅和增压设施，并向他支付2,390万元人民币（合385万美元）赔偿金。

据北京市第三中级人民法院网站信息，将于8月5日召开该案的聆讯会。特斯拉中国拒绝就此事置评。占宝生不愿接受采访。

此案凸显外国企业在中国面临的最棘手问题之一。苹果 、飞利浦 和联合利华 等跨国公司都曾在中国陷入商标纷争。

特斯拉原本寄望于中国明年将成为其最大的海外市场，但这宗诉讼带来了新的不确定性。（完）