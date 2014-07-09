美电动车公司特斯拉在中国被起诉

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月8日 - 美国电动车公司特斯拉 在中国被起诉商标侵权，这令特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）在中国大显身手的雄心蒙阴。
特斯拉1月时称，该公司与中国商人占宝生之间的商标争议已解决，此前分析师一直将占宝生视作特斯拉进军中国市场的障碍。特斯拉4月起开始向中国客户交付Model S车型。
占宝生在特斯拉进入中国市场前，就已注册了“特斯拉”商标。占宝生的律师周二称，占宝生现在起诉特斯拉，要求后者停止在中国的所有销售和营销活动、关闭展厅和增压设施，并向他支付2,390万元人民币（合385万美元）赔偿金。
据北京市第三中级人民法院网站信息，将于8月5日召开该案的聆讯会。特斯拉中国拒绝就此事置评。占宝生不愿接受采访。
此案凸显外国企业在中国面临的最棘手问题之一。苹果 、飞利浦 和联合利华 等跨国公司都曾在中国陷入商标纷争。
特斯拉原本寄望于中国明年将成为其最大的海外市场，但这宗诉讼带来了新的不确定性。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。