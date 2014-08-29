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中国财经 | 2014年 8月 29日 星期五 13:42 BJT

特斯拉携手中国联通 将在中国建设电动车充电设施

路透上海8月29日 - 美国电动汽车厂商特斯拉(TSLA.O)周五称，将与中国电信运营商中国联通(0762.HK)合作，在中国120个城市兴建电动车充电设施。

特斯拉中国发言人杨淑婷称，双方目标是在中国120个城市的400个联通营业厅建设充电桩，并将在中国20个城市建设超级充电站。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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