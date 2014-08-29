特斯拉携手中国联通 将在中国建设电动车充电设施（更新版）

路透上海8月29日(记者 Samuel Shen/Norihiko Shirouzu) - 美国电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)周五表示，将与中国电信运营商中国联通(0762.HK)合作，在中国120个城市兴建电动车充电设施。

特斯拉中国发言人杨淑婷表示，双方已签署协议，在中国120个城市的400家联通营业厅建设充电桩，并将在中国20个城市建设超级充电站。

特斯拉联合创始人之一马斯克曾表示，他期望投资数亿美元，用于在华建设充电站。特斯拉希望能与宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)等外国对手展开竞争，并解决中国消费者对产品交付不及时的抱怨。

杨淑婷在接受路透电话采访时表示：“该协议是我们在华充电设施上迄今最大的一笔投资。”

特斯拉此前曾与包括Soho中国(0410.HK)、银泰等中国房地产开发商达成建设充电桩的协议。

充电设施不足一直被认为是阻碍电动汽车在华销售的一大障碍。

通过与联通合作，特斯拉可在中国多数地区迅速为客户提供服务。特斯拉4月开始在北京和上海交付Model S轿车。

根据特斯拉中国发言人的说法，充电服务将免费，且仅面向特斯拉汽车。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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