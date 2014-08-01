特斯拉第二季亏损6190万美元 但营收增长近一倍

路透底特律7月31日 - 豪华电动车生产企业特斯拉汽车(TSLA.O)周四公布，第二季亏损6,190万美元，合每股亏损0.50美元，营收增长近一倍至7.693亿美元。

该汽车生产企业一直在花重金升级且扩张加州费利蒙(Fremont)组装厂，并消除生产瓶颈。特斯拉称，费利蒙工厂目前能每周最多生产1,000辆汽车。

基于非公认会计原则(GAAP)，特斯拉称每股盈余(EPS)0.11美元，高于分析师预期的0.04美元。该公司预计第三季基于同样基础的EPS大约持平。

上年同期，特斯拉亏损3,050万美元，合每股亏损0.26美元，营收为4.051亿美元。

投资者起初的反应好坏不一。特斯拉在收盘后公布业绩，此后股价一度短暂涨至227美元上方，但很快又跌破216美元。在此前常规交易时段，该股收报223.30美元，当日下跌2.5%。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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