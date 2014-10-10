特斯拉发布四驱版Model S车型

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透10月9日 - 特斯拉(Tesla Motors) 周四发布四轮驱动版Model S车型，而对于围绕其执行长穆斯克(Elon Musk)上周在Twitter发布的“D”一词的各种谜团，特斯拉表示“D”代表的是“双马达”的意思，结束多日来各界的猜测。
特斯拉在加州霍桑(Hawthorne)举行的活动中宣布了最新车型。穆斯克一周前在Twitter表示该公司很快将发布一款新产品，他称之为“D”。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。