特斯拉发布四驱版Model S车型

路透10月9日 - 特斯拉(Tesla Motors) 周四发布四轮驱动版Model S车型，而对于围绕其执行长穆斯克(Elon Musk)上周在Twitter发布的“D”一词的各种谜团，特斯拉表示“D”代表的是“双马达”的意思，结束多日来各界的猜测。

特斯拉在加州霍桑(Hawthorne)举行的活动中宣布了最新车型。穆斯克一周前在Twitter表示该公司很快将发布一款新产品，他称之为“D”。（完）